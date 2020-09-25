Столична влада відреагувала на ситуацію довкола Олімпійського коледжу. Студенти вийшли на протест під Кабмін (фото)

Студенти Олімпійського коледжу у Києві вийшли в п’ятницю на протест під будівлю Кабінету міністрів у Києві, вимагаючи скасувати розпорядження про реорганізацію коледжу, а також звільнення т.в.о. міністра освіти Сергія Шкарлета і міністра молоді та спорту Вадима Гутцайта.

Як передає кореспондент Радіо Свобода, студенти вимагали також після вчорашніх сутичок в коледжі звільнення студента, якого затримала поліція, і притягнути до відповідальності працівників поліції, які, на їхню думку, перевищили свої повноваження.

Тим часом міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що Олімпійський коледж імені Івана Піддубного повинен і надалі буде працювати як спортивна школа.

«Я ж хочу наголосити що з тієї інформації, яку я маю від Міністерства освіти, коледж не закривають. Відбувається реорганізація щодо управління закладом. Переконаний, що Олімпійський коледж повинен і надалі буде працювати винятково за профілем – як спортивна школа. І я як мер столиці і людина спорту зі свого боку докладу до цього всіх зусиль. А щоб припинити спекуляції навколо закладу, думаю, Міністерство освіти має докладно пояснити, що саме зміниться в управлінні коледжем і хто нагнітає ситуацію щодо цієї теми», – сказав Кличко на брифінгу у п’ятницю.

Протягом дня 24 вересня на території Олімпійського коледжу імені Івана Піддубного відбулися сутички за участі студентів, викладачів закладу, членів реорганізаційної комісії, яку очолює ректор Національного університету фізичного виховання і спорту (НУФВіС) Євген Імас, а також співробітників поліції. Представники коледжу протестували проти приєднання до НУФВіС. За їхніми заявами, кілька людей постраждали від насильства поліцейських. У київській поліції натомість заявили про відкриття кримінального провадження за статтею «хуліганство».

Раніше студенти і викладачі коледжу проводили акції під Верховною Радою, оголосили страйк і підготували звернення до Кабміну з вимогою скасувати, на їхню думку, незаконне розпорядження про ліквідацію закладу. Також профспілковий комітет коледжу позвався до Окружного адміністративного суду Києва щодо визнання розпорядження Кабміну незаконним і скасування його.

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Тимчасовий виконувач обов’язків міністра освіти і науки Сергій Шкарлет в коментарі Радіо Свобода заявив, що позиція МОН, яке ініціювало розпорядження про це приєднання, лишається незмінною.

«Відокремлений структурний підрозділ передбачає окрему фінансову програму, окремий розрахунковий рахунок, печатку, окрему бюджетну дисципліну. Тобто, в принципі, для коледжу нічого не змінюється. Це єдиний заклад фахової передвищої освіти, який ще залишився не переданий до закладів вищої освіти», – сказав голова МОН.

Коментуючи аргумент представників коледжу про те, що заклад перебуває на балансі Києва, Шкарлет підкреслив, що коледж в будь-якому разі є державною власністю.