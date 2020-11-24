Уряд відклав на рік реалізацію постанови про зростання зарплат освітян – МОН

Кабінет міністрів України зупинив до 31 грудня 2021 року реалізацію ухваленої в липні 2019-го постанови №822 про зростання зарплат вчителів на 20-70%, повідомляє Міністерство освіти і науки.

За повідомленням, таке рішення уряд ухвалив на засіданні 23 листопада «за відсутності на 2020 рік коштів» на реалізацію постанови. Раніше реалізацію постанови зупиняли до 31 грудня 2020 року.

«Зазначимо, що рішення, ухвалене 10 липня 2019 року та підписане прем’єр-міністром України Володимиром Гройсманом в останні дні діяльності його уряду, мало лише популістський характер і не було підкріплене наявністю коштів у бюджеті», – йдеться в повідомленні.

У МОН кажуть, що, за їхніми підрахунками, на реалізацію постанови необхідно додатково щонайменше 50 мільярдів гривень із бюджетів різних рівнів.

«У зв’язку з відсутністю неінфляційних джерел фінансування для набуття чинності цієї постанови у 2021 році уряд доручив Міністерству освіти і науки разом з Мінекономіки, Мінфіном і Мін’юстом підготувати проєкт рішення щодо відтермінування її впровадження до 31 грудня 2021 року (протокол № 79 засідання Кабінету Міністрів України від 14.09.2020). Наголошуємо, що рішення не скасовано, а відтерміновано», – повідомили у МОН.

Очільник МОН Сергій Шкарлет заявив, що цього року було знайдено можливість збільшити посадові оклади всіх працівників бюджетної сфери, зокрема педагогічних, науково-педагогічних і наукових працівників, із 1 вересня 2020 року на 5,8%.

Також він повідомив, що після схвалення урядом Верховна Рада України в першому читанні вже розглянула проєкт закону про держбюджет на 2021 рік, яким передбачено на галузь освіти 173,8 млрд гривень, що порівняно з державним бюджетом на 2020 рік більше на 34 млрд гривень.

10 липня 2019 року Кабінет міністрів України ухвалив постанову № 822 «Про оплату праці педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників закладів і установ освіти і науки». Нею передбачається поступове (до 2023 року) підвищення найнижчого посадового окладу освітян до рівня чотирьох прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Нова система оплати праці освітян передбачала, що 2020 року оклад становитиме 2,5 прожиткових мінімумів, 2021-го буде на рівні 3 прожиткових мінімумів, 2022-го – 3,5, а з січня 2023 року – 4 прожиткових мінімуми. При цьому кожна наступна категорія педпрацівників зростатиме на 10%, порівнюючи з попередньою.