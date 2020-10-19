До підвищення зарплат учителям на 30% залишилося менш як 9 місяців – МОН

До підвищення зарплат учителів на 30% від нинішнього рівня залишилося менш як 9 місяців. За повідомленням Міністерства освіти і науки України, рівень заробітної плати працівників галузі освіти у 2021 році буде підвищений у два етапи: у січні та в липні, ці зміни передбачає проєкт закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік».

«Посадовий оклад молодого вчителя (з розрахунку 18 годин на тиждень) без категорії та стажу роботи в січні 2019 року становив 3 тис. 496 грн, у вересні 2020 року – 4 тис. 050 грн. Відповідно до проєкту держбюджету-2021 з січня рівень посадового окладу підвищиться до 4 тис. 859 грн, з липня 2021-го – до 5 тис. 265 грн», – ідеться в повідомленні.

Посадовий оклад учителя I категорії з липня 2021 року становитиме 6 тисяч 567 гривень, учителя вищої категорії – 7 тисяч 1 гривню.

З урахуванням надбавок за вислугу років (близько 20%, для молодих вчителів – 10%), престижність праці (5–30%) та інших доплат (винагороду за сумлінну працю, кошти на оздоровлення тощо) можна вирахувати фактичну заробітну плату, додають у Міністерстві освіти і науки.

Уряд схвалив та направив на розгляд Верховної Ради України проєкт Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік», яким передбачено на галузь освіти 173,8 мільярда гривень, що порівняно з державним бюджетом на 2020 рік більше на 34 мільярди гривень.