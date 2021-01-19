У поліції підтвердили затримання учасників акції на Подолі за порушення карантину

Поліція затримала 11 учасників акції проти ультраправого насильства в Києві за порушення карантинних обмежень 19 січня – інформацію про це Радіо Свобода підтвердила речниця Подільського управління Національної поліції.

За її словами, участь у акції взяли близько 20 людей.

«Працівники поліції до них підійшли і повідомили, що, згідно з постановою Кабінету міністрів, зараз проведення будь-яких акцій заборонене, тож вони запропонували їм розійтися. Однак деякі з учасників не захотіли цього робити, у зв’язку з чим 11 чоловік були затримані і доставлені до Подільського управління поліції, де щодо них склали протоколи за статтею 44 з позначкою 3 (порушення карантину людей – ред.). І дві особи були запрошені, щодо них також були складені протоколи за порушення правил щодо карантину людини», – сказала представниця поліції.

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За її словами, станом на 11 ранку термін адміністративного затримання вже був вичерпаний, тож учасники акції, ймовірно, вже звільнені.

Правозахисне видання Zmina заявило, що поліцейські у відповідь на апеляцію учасників до Конституції нібито заявили, що «Конституція в карантин не діє». На прохання прокоментувати це речниця поліції сказала, що поліцейські діяли згідно з чинним законодавством.

«Ми діємо згідно з чинним законодавством, виконуємо розпорядження Кабінету міністрів. Тому немає на меті одразу складати адміністративні протоколи на осіб, які порушують. Спочатку з ними велася бесіда... немає на меті складати протоколи. Особам було запропоновано розійтися, це зафіксовано на відео. Однак вони не забажали цього, у зв'язку з чим було ухвалене рішення даних осіб доставити до Подільського управління поліції, де щодо них у подальшому склалися протоколи, які будуть направлені для ухвалення рішення до Подільського районного суду», – повідомила вона.

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Вранці 19 січня правозахисне видання Zmina повідомило про затримання учасників акції проти ультраправого насильства. Акція відбувається щороку в роковини вбивства російського правозахисника Сергія Маркелова та журналістки Анастасії Бабурової в Москві.

Карантин «помаранчевої зони», який наразі діє в Україні, обмежує масові заходи 20 людьми. Водночас з 8 січня Кабінет міністрів запровадив посилений карантин, який забороняє проведення розважальних, спортивних або культурних масових заходів.