Доступність посилання

Sister Sites
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
logo-print logo-print
Назад Вперед
ТОП новини
19 січня 2021, Київ 12:00
Новини | Суспільство

У поліції підтвердили затримання учасників акції на Подолі за порушення карантину

За словами представниці поліції, станом на 11 ранку термін адміністративного затримання вже був вичерпаний, тож учасники акції, ймовірно, вже звільнені

Поліція затримала 11 учасників акції проти ультраправого насильства в Києві за порушення карантинних обмежень 19 січня – інформацію про це Радіо Свобода підтвердила речниця Подільського управління Національної поліції.

За її словами, участь у акції взяли близько 20 людей.

«Працівники поліції до них підійшли і повідомили, що, згідно з постановою Кабінету міністрів, зараз проведення будь-яких акцій заборонене, тож вони запропонували їм розійтися. Однак деякі з учасників не захотіли цього робити, у зв’язку з чим 11 чоловік були затримані і доставлені до Подільського управління поліції, де щодо них склали протоколи за статтею 44 з позначкою 3 (порушення карантину людей – ред.). І дві особи були запрошені, щодо них також були складені протоколи за порушення правил щодо карантину людини», – сказала представниця поліції.

Читайте також: Лояльна до ультраправих США соцмережа Parler відновила роботу за підтримки російської компанії – ЗМІ

За її словами, станом на 11 ранку термін адміністративного затримання вже був вичерпаний, тож учасники акції, ймовірно, вже звільнені.

Правозахисне видання Zmina заявило, що поліцейські у відповідь на апеляцію учасників до Конституції нібито заявили, що «Конституція в карантин не діє». На прохання прокоментувати це речниця поліції сказала, що поліцейські діяли згідно з чинним законодавством.

«Ми діємо згідно з чинним законодавством, виконуємо розпорядження Кабінету міністрів. Тому немає на меті одразу складати адміністративні протоколи на осіб, які порушують. Спочатку з ними велася бесіда... немає на меті складати протоколи. Особам було запропоновано розійтися, це зафіксовано на відео. Однак вони не забажали цього, у зв'язку з чим було ухвалене рішення даних осіб доставити до Подільського управління поліції, де щодо них у подальшому склалися протоколи, які будуть направлені для ухвалення рішення до Подільського районного суду», – повідомила вона.

Читайте також: Звіт Human Rights Watch: катування на окупованих територіях, утиски свободи слова, злочини на ґрунті ненависті

Вранці 19 січня правозахисне видання Zmina повідомило про затримання учасників акції проти ультраправого насильства. Акція відбувається щороку в роковини вбивства російського правозахисника Сергія Маркелова та журналістки Анастасії Бабурової в Москві.

Карантин «помаранчевої зони», який наразі діє в Україні, обмежує масові заходи 20 людьми. Водночас з 8 січня Кабінет міністрів запровадив посилений карантин, який забороняє проведення розважальних, спортивних або культурних масових заходів.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG