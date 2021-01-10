Вибори у Казахстані: повідомляється про десятки затриманих під час протестів активістів

У день виборів у Казахстані десятки активістів були затримані принаймні у трьох великих містах, зокрема столиці Нур-Султані. Також надходили повідомлення про те, що незалежним спостерігачам відмовляли у доступі або затримували їх на деяких виборчих дільницях.

Повідомлялося про блокування інтернету під час голосування у найбільшому місті країни Алмати, де була організована одна акція протесту опозиції.

Також принаймні одна заборонена опозиційна партія зібралася на післяобідній мітинг у столиці, де приєдналася до розсіяних закликів до бойкоту виборів. На цьому заході поліція оточила демонстрантів і затримала більше десятка людей.

Кореспондентка місцевої служби Радіо Свобода Санія Тойка повідомила, що зіткнулася з перешкодами з боку органів безпеки під час висвітлення затримання активістів у Нур-Султані. Тойка повідомила, що чоловік підбіг до неї і вихопив з її рук телефон, коли вона вела зйомку.

Повідомляється також, що у Нур-Султані декілька активістів були викрадені з їхніх будинків.

У Казахстані 10 січня відбуваються парламентські вибори. Опозиція фактично не приймає участь у виборах, а критики уряду закликали до загальнонаціональних протестів у день голосування.

Правозахисники і опозиційні політики звинуватили владу Казахстану у навмисній відмові в офіційній реєстрації опозиційних політичних груп в останні місяці, зазначивши, що таким чином уряд запобігав участі опозиційних партій у виборах.

Десятки активістів були ув’язнені за останні тижні, що правозахисники називають кампанією тиску на активістів і незалежних спостерігачів за виборами, а також обмеженням свободи слова напередодні опитувань.

Сьогоднішні вибори визначать 98 з 107 місць в Мажилісу. Дев’ять інших місць будуть обиратися окремо Асамблеєю народу Казахстану – політичним органом під головуванням Назарбаєва, покликаним представляти етнічні групи в країнах Центральної Азії.

Останні парламентські вибори у Казахстані відбулися у березні 2016 року.