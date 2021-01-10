Вибори у Казахстані: журналіста місцевої служби Радіо Свобода вигнали з дільниці

У Казахстані 10 січня відбуваються парламентські вибори. Опозиція фактично не приймає участь у виборах, а критики уряду закликали до загальнонаціональних протестів у день голосування.

Кілька опозиційних груп вийшли на протести в центрі Алмати. Повідомляється про щонайменше 31 затриманого правоохоронцями.

Як повідомляє казахська служба Радіо Свобода їхнього репортера вигнали з однієї з дільниць. Керівник виборчої дільниці вимагав від нього тесту на COVID-19. Однак, за даними Центральної виборчої комісії Казахстану, ця вимога не поширюється на журналістів. Подібні вимоги до журналістів РС висували ще щонайменше на одній дільниці в Алмати.

В іншому випадку репортер служби Маншук Ассаутай зафіксував момент вкидання бюлетенів до урни членом дільничної комісії.

Очікується, що домінуюче становище у нижній палаті парламенту збереже правляча з 1999 року партія президента Нурсултана Назарбаєва. Також у виборах приймають участь ще чотири лояльні до уряду партії.

Єдина офіційно зареєстрована політична партія, яка називає себе опозиційною, Загальнонаціональна соціал-демократична партія (ОСДП) оголосила у листопаді, що бойкотує вибори, оскільки в політичному ландшафті Казахстану як і раніше домінує «та сама» політична еліта.

Центральна виборча комісія країни повідомила, що станом на 12:00 явка склала понад 28 відсотків.

Тим часом правозахисники і опозиційні політики звинуватили владу Казахстану у навмисній відмові в офіційній реєстрації опозиційних політичних груп в останні місяці, зазначивши, що таким чином уряд запобігав участі опозиційних партій у виборах.

Десятки активістів були ув’язнені за останні тижні, що правозахисники називають кампанією тиску на активістів і незалежних спостерігачів за виборами, а також обмеженням свободи слова напередодні опитувань.

Сьогоднішні вибори визначать 98 з 107 місць в Мажилісу. Дев’ять інших місць будуть обиратися окремо Асамблеєю народу Казахстану – політичним органом під головуванням Назарбаєва, покликаним представляти етнічні групи в країнах Центральної Азії.

Останні парламентські вибори у Казахстані відбулися у березні 2016 року.