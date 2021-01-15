У Дніпрі на мітингу проти підвищення тарифів вимагали відставки прем’єра Шмигаля

У Дніпрі, під будівлею облдержадміністрації, 15 січня відбулася акція проти підвищення тарифів на комунальні послуги. У заході, за підрахунками кореспондента Радіо Свобода, взяли участь близько півтори сотні людей.

У руках вони тримали плакати з антивладними гаслами.

Серед вимог протестувальників – відставка прем’єр-міністра Дениса Шмигаля та зниження цін на газо- та електропостачання.

«Іде тарифний «геноцид» українського народу. Вимога до президента – негайна відставка прем’єр-міністра. Це поки підготовча акція, ми поки висловлюємо свою думку, а потім будемо діяти далі», – сказав один з організаторів Олександр Зеркаль.

За словами учасника акції Вадима Киселя, тарифи на комунальні послуги були «непідйомними» й до зростання, а тепер і поготів. Він каже: мешкає разом із літньою матір’ю, виживають на одну пенсію, після розрахунків за газ і світло лишається тільки кількасот гривень на хліб.

«Мені обіцяли дати субсидію, є папери, але грошей досі нема. Палички по вулиці збираю, аби розтопити пічку. Оце наш сніданок, обід і вечеря – цей батон», – сказав Радіо Свобода чоловік, показуючи «соціальний» батон, яким харчуються вони з матір’ю.

Організатори оголосили, що ця акція – попереджувальна. У випадку невиконання їхніх вимог обіцяють продовжити протести.