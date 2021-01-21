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21 січня 2021, Київ 20:18
Новини | Суспільство

У МОН пояснили, як працюватимуть заклади освіти з 25 січня

Від 8 до 24 січня в Україні триває посилений карантин, навчальні заклади на цей час перейшли на дистанційне навчання або оголосили канікули

Від 25 січня продовжують діяти обмежувальні протиепідемічні заходи для закладів освіти, визначені постановою Кабінету міністрів від 9 грудня 2020 року, а додаткові обмеження, встановлені на період посиленого карантину 8-24 січня, втрачають силу, заявили у Міністерстві освіти і науки.

Згідно з постановою, на період дії карантину заборонено:

  • відвідувати заклади освіти здобувачами освіти групами кількістю більш як 20 осіб, крім закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної та спеціалізованої мистецької освіти;
  • відвідувати заклади освіти здобувачами освіти у разі, коли на самоізоляції через контакт із пацієнтом з підтвердженим COVID-19 перебуває більш як 50% здобувачів освіти і персоналу закладу освіти;
  • проводити в закладах освіти масові заходи (вистави, свята, концерти) за участю дітей із більш ніж однієї групи/класу і за присутності глядачів (відвідувачів).

Раніше міністр освіти і науки Сергій Шкарлет заявив, що після завершення посиленого карантину студенти мають продовжити навчання в змішаному форматі або очно.

Він також наголошував, що повернення учнів випускних 9-х та 11-х класів до повноформатного навчання є вкрай необхідним.

Від 8 до 24 січня в Україні триває посилений карантин, навчальні заклади на цей час перейшли на дистанційне навчання або оголосили канікули.

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