У МОН пояснили, як працюватимуть заклади освіти з 25 січня

Від 25 січня продовжують діяти обмежувальні протиепідемічні заходи для закладів освіти, визначені постановою Кабінету міністрів від 9 грудня 2020 року, а додаткові обмеження, встановлені на період посиленого карантину 8-24 січня, втрачають силу, заявили у Міністерстві освіти і науки.

Згідно з постановою, на період дії карантину заборонено:

відвідувати заклади освіти здобувачами освіти групами кількістю більш як 20 осіб, крім закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної та спеціалізованої мистецької освіти;

відвідувати заклади освіти здобувачами освіти у разі, коли на самоізоляції через контакт із пацієнтом з підтвердженим COVID-19 перебуває більш як 50% здобувачів освіти і персоналу закладу освіти;

проводити в закладах освіти масові заходи (вистави, свята, концерти) за участю дітей із більш ніж однієї групи/класу і за присутності глядачів (відвідувачів).

Раніше міністр освіти і науки Сергій Шкарлет заявив, що після завершення посиленого карантину студенти мають продовжити навчання в змішаному форматі або очно.

Він також наголошував, що повернення учнів випускних 9-х та 11-х класів до повноформатного навчання є вкрай необхідним.

Від 8 до 24 січня в Україні триває посилений карантин, навчальні заклади на цей час перейшли на дистанційне навчання або оголосили канікули.