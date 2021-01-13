Кличко закликав уряд дозволити навчання в молодшій школі під час локдауну

Міський голова Києва Віталій Кличко звернувся до Кабінету міністрів України з пропозицією дозволити під час локдауну навчання в молодшій школі. Про це Кличко сказав під час онлайн-брифінгу 13 січня.

«Столичні школи після канікул розпочали дистанційне навчання. Хочу повідомити, що я звернувся до Міністерства освіти та уряду з тим, щоб відновити навчання у молодшій школі. Щоб учні перших-четвертих класів могли відвідувати школу. Бо якщо в нас працюють дитсадки, то було б логічно, щоб працювала і молодша школа. Оскільки перебування дітей у старших групах садочків і в молодших класах мало чим відрізняється. І дистанційне навчання для учнів молодших класів – неефективне», – наголосив мер.

За його словами, повернення у школи учнів перших-четвертих класів поліпшить процес навчання, а також дозволить їхнім батькам спокійно працювати.

Дитячі садки, за словами мера, працюють під час локдауну у звичному режимі. На сьогодні в Києві, за його даними, на карантин не зачинений жоден із садків. Тимчасово закриті 57 груп у 53 дитсадках. Наповненість дітей у садочках – майже 50 відсотків.

В Україні від 8 до 24 січня діє посилений карантин, що передбачає, зокрема, і переведення шкіл на дистанційну освіту.