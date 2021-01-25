Зеленський доручив розробити програму вакцинації від COVID-19 по кожній області

Президент Володимир Зеленський доручив представити детальну програму вакцинації проти COVID-19 в Україні. Це завдання він озвучив на селекторній нараді щодо запобігання епідемії коронавірусу, повідомляє Офіс президента 25 січня.

За повідомленням, Зеленський заявив, що програма вакцинації в Україні «має містити детальний план по кожній області».

«Треба визначити кількість вакцин, чіткі терміни вакцинації, перелік категорій населення, які мають вакцинуватися в першу чергу. Також має бути налагоджена система менеджменту та логістики вакцини, зокрема створені електронні системи запису, фіксації, місць щеплень, та розподіл поставок», – цитує Зеленського його пресслужба.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що наразі в Україні відомо про 235,7 тисячі активних хворих на COVD-19, 18,6 тисячі ліжок у медичних закладах зайняті.

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«Міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив про зменшення відсотка позитивних результатів тестів на COVID-19 серед усіх протестованих людей: якщо раніше цей показник в середньому був на рівні 34-35%, то нині – в межах 21%», – цитує Офіс президента.

Як нагадують в Офісі президента, вакцинація в Україні може початися в лютому 2021 року.

Згідно з програмою COVAX, Україна має отримати 8-16 мільйонів доз вакцини від COVID-19. Крім того, 30 грудня Офіс президента повідомив, що Україна отримає 1,9 мільйона доз вакцини проти COVID-19 від китайського виробника вакцин Sinovac Biotech.