Локдаун добігає кінця: Степанов розповів про успіхи обмежень 8-24 січня

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов нагадав, що найближчої ночі, з 00:00 годин, в Україні припиняє дію посилений карантин, так званий локдаун, який тривав із 8 січня.

«Хочу подякувати всім, хто дотримувавсь обмежень. Окремо завдячую підприємцям, які обрали шлях чесно виконувати протиепідемічні рекомендації та карантинні вимоги і завдяки цьому врятували чималу кількість людей від зараження. Спільно нам вдалося стабілізувати ситуацію й розвантажити нашу медичну систему та медпрацівників. Якщо на початок грудня показник пацієнтів із підтвердженим COVID-19 або підозрою становив приблизно 29 000, то на сьогодні цифра складає 18 651 людина», – повідомив Степанов у фейсбуці.

Він додав, що з 25 січня Україна знову переходить до тих карантинних обмежень, які діяли в грудні 2020 року.

У МОЗ розмістили інфографіку з нагадуванням грудневих обмежень, з якою можна ознайомитися за посиланням.

Міністерство культури та інформаційної політики України також окремо підготувало онлайн-пам’ятку про обмеження із 25 січня, яку можна переглянути тут.

У грудні минулого року уряд своїм рішенням запровадив жорсткий карантин для боротьби з COVID-19 на період із 8 до 24 січня включно.

За весь час поширення COVID-19 в Україні захворіли 1 191 812 осіб, одужали – 947 514 особи, 21 861 хворий помер.