COVID-19: в Україні майже 4 тисячі нових хворих, 83 пацієнти померли

За добу 23 січня в Україні виявили 3915 нових випадків коронавірусної хвороби, 83 пацієнти зі встановленим діагнозом COVID-19 померли, повідомив міністр охорони здоров»я Максим Степанов.

23 січня були госпіталізовані 2079 людей із коронавірусною інфекцією нового типу, одужали за минулу добу 5407 пацієнтів.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Львівській (320), Івано-Франківській (292), Київській (242), Дніпропетровській (236) областях та в Києві (240).

За даними МОЗ, у суботу проведено 23 081 тестування.

За весь час поширення COVID-19 в Україні захворіли 1 191 812 осіб, одужали – 947 514 особи, 21 861 хворий помер.