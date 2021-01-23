В Україні виявили майже 5 тисяч нових випадків COVID-19

В Україні за останню добу виявили 4 928 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема, захворіли 166 дітей і 261 медпрацівник, повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

За його словами, за минулу добу 1900 862 людей госпіталізували, 13 138 – одужали. 116 людей померли.

За добу здійснили 40 144 тестувань: зокрема, методом ПЛР – 23 41022 667, методом ІФА – 17 477.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (536), Львівській (351), Дніпропетровській (342), Запорізькій (339) та Харківській (325) областях.

За весь час пандемії в Україні захворіли 1 187 897 людей; одужали – 942 107 осіб; померли – 21 778.