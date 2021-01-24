Школярі повертаються за парти. Як працюватимуть заклади освіти з 25 січня

Із понеділка, 25 січня, додаткові карантинні обмеження, встановлені на період 8-24 січня, втрачають силу для сфери освіти в Україні. Натомість, як розтлумачили раніше у Міністерстві освіти і науки, будуть надалі діяти обмежувальні протиепідемічні заходи для закладів освіти, визначені грудневою постановою уряду.

Це означає, що відзавтра все ще заборонено:

відвідувати заклади освіти здобувачами освіти групами кількістю більш як 20 осіб, крім закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної та спеціалізованої мистецької освіти;

відвідувати заклади освіти здобувачами освіти у разі, коли на самоізоляції через контакт із пацієнтом з підтвердженим COVID-19 перебуває більш як 50% здобувачів освіти і персоналу закладу освіти;

проводити в закладах освіти масові заходи (вистави, свята, концерти) за участю дітей із більш ніж однієї групи/класу і за присутності глядачів (відвідувачів).

Раніше міністр освіти і науки Сергій Шкарлет заявив, що після завершення посиленого карантину студенти мають продовжити навчання в змішаному форматі або очно. Він також наголошував, що повернення учнів випускних 9-х та 11-х класів до повноформатного навчання є вкрай необхідним.

Від 8 до 24 січня в Україні влада запровадила посилений карантин, навчальні заклади на цей час перейшли на дистанційне навчання або оголосили канікули.

Раніше сьогодні міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що завдяки локдауну 8-24 січня «вдалося стабілізувати ситуацію».

У МОЗ розмістили інфографіку з нагадуванням грудневих обмежень, які продовжать діяти із понеділка. З переліком можна ознайомитися за посиланням.