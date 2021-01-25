День народження Зеленського: меми зі шкарпетками, квиток до Ростова та нова зачіска Тимошенко

25 січня президенту України Володимиру Зеленському виповнюється 43 роки. Від самого ранку українські політики і звичайні користувачі соцмереж пишуть на його адресу привітання. Що вони йому бажають? І що про свій День народження каже сам Зеленський? Про все це – в огляді Радіо Свобода.

Мем замість святкового фото

«7 на годиннику. 43 за паспортом. 30 в душі💪🏻», – із такими словами президент Володимир Зеленський у свій День народження звернувся до підписників в інстаграмі, показавши своє фото зі спортзалу.

У коментарях до цього допису його, зокрема, привітали телеведучі Андрій Бідняков і Володимир Остапчук, а також комік Ігор Ласточкін.

А от у фейсбуці святкове фото президента зі спортзалу встигло перетворитись на меми. На одному з них замість телефону Зеленському на честь завершення двотижневого локдауну «вручили» шкарпетки:

На іншому – в руках президента опинилась вже платіжка з новими тарифами за комунальні послуги:

Ну і, звісно, не обійшлося без мему за мотивами вже культового фото з Берні Сандерсом:

«Дякую за Все» від Мендель і привітання для «простого хлопця» від Єрмака

«На цьому фото є майже все, що мені потрібно для щастя. Багато сонця, ми разом і ти – щасливий і усміхнений», – такими словами і спільним фото президента Зеленського привітала його дружина Олена Зеленська.

«Сьогодні наймолодший Президент в історії України став на рік старшим», – із такими словами привітальний пост на честь Дня народження президента опублікував голова його Офісу Андрій Єрмак.

При цьому очільник ОП наголосив, що Зеленський – «простий хлопець з Кривого Рогу, який став президентом у складні часи» та «енергійний лідер країни енергійних людей».

«Бажаю сил у здійсненні всього задуманого, пане Президенте. З вами команда, яка дуже у вас вірить. За вас – український народ», – підсумував у своєму привітанні Єрмак.

Ще більш багатослівним у прагненні поздоровити президента з Днем народження виявився антикризовий радник голови ОП Михайло Подоляк.

«Мій Президент... Він – абсолютно інший. Особливо для країни, у якій завжди вважалася вишуканою доблестю своєрідна хутірська хитрість. Ошукати за першої-ліпшої можливості. Хоч трішки. Навіть собі на шкоду. Просто тому, що так заведено. Він же запропонував стати нам трішки іншими. Більш дорослими чи що. Більш сучасними. Більш чесними. І менш заздрісними, такими, що менше стогнуть про свої невдачі або нескінченно жаліють самі себе», – написав Подоляк.

Він також назвав Зеленського «лідером, якого ніколи не було в сучасній Україні і який не про свою кишеню і не про обман».

Така відданість Подоляка президенту Зеленському декого наштовхнула на певні історичні паралелі. Наприклад, політолог Віталій Кулик зауважив, що «кожен президент заслуговує на свого Піховшека / Уколова / Подоляка...»

А от привітання прессекретарки Володимира Зеленського Юлії Мендель, в якому вона подякувала президенту «за Все!», взагалі перетворилось на мем:

До речі, на офіційній сторінці Офісу президента у фейсбуці на честь Дня народження Володимир Зеленського навіть опублікували відео, в якому низка українців привітали його зі святом:

Утім, такий формат теж сподобався не всім.

«Діти, трудові колективи та трудящі зі шпаль газети «Правда» привітали Генерального секретаря ЦК КПРС!» – поділився своїми враженнями від відео журналіст Сергій Висоцький.

Партійна перекличка

У «Слузі народу» про День народження свого лідера теж не забули.

«Володимир Зеленський довів, що Президент може об’єднувати, а не поляризувати країну. Що можливо не лише обіцяти, а втілювати реформи. Будувати тисячі кілометрів доріг та сотні мостів. Встановити найтриваліше перемир’я за роки війни та повернути українських громадян із будь-якого куточка світу. Що українець і його добробут можуть бути головною цінністю держави. Саме тому, як і раніше, Володимир Зеленський залишається лідером за рівнем довіри серед усіх політиків», – привітання із такими словами партія опублікувала на своїй сторінці у фейсбуці.

Водночас ціла низка депутатів, міністрів та регіональних чиновників вирішила привітати президента Зеленського ще й окремо.

У своїх постах вони, зокрема, відзначали:

Дехто на честь свята опублікував спільні фото з президентом:

А дехто повідомляв, що президент просив передати, аби йому не шукали подарунків, а допомогли першій інфекційній лікарні у Кривому Розі.

Зрештою, усі привітання «Слуг народу» в одному пості підсумував Юрій Іванович Жаботюк (вигаданий фейсбучний персонаж, який є збірним образом політика, що дешевими послугами намагається залучити симпатію виборців):

Білет до Ростова і дитяча книжка

Із Днем народження Володимира Зеленського привітали і його опоненти. Але по-своєму.

Так, наприклад, депутат від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко забронював для президента і голови його Офісу кімнату в одному з готелів Ростова-на-Дону.

«Ви працювали уже більше двох тижнів, тому думаю, сильно втомились. А що може бути краще за відпочинок у мальовничому місті Ростов? Забронював вам готель на першу пору, далі уже самі облаштуєтесь, розберетесь», – написав Гончаренко.

Тим часом колишній міністр інфраструктури Володимир Омелян «замовив» президентові книгу для малюків із назвою «Тримайся міцно, моє будівництво», вочевидь апелюючи до «Великого будівництва» Зеленського.

А от громадський діяч Олександр Равчев вирішив на честь Дня народження Зеленського пригадати його «досягнення» як президента. Зокрема, скандальні призначення Шкарлета та Татарова, поразку «слуг народу» на виборах мерів усіх великих міст та конституційну кризу.

«Афігенний рік Вова. Продовжуй далі», – підсумував він.

Тим часом колишній народний депутат Володимир Парасюк вирішив пригадати Зеленському цього дня те, чого він навчився, будучи президентом.

«Навчився покривати своє оточення, яке замішане в корупційних злочинах. Навчився робити собі політичну рекламу за рахунок державних коштів. Навчився маніпулювати і говорити неправду. Навчився торгувати посадами і позбуватись неугодних. Навчився їздити з кортежами і жити на президентських дачах. Як то кажуть, він полюбив систему, а система полюбила його... Рік за п’ять. Ловить все на ходу», – написав Парасюк.

Серед іншого Зеленському бажали:

Слід Леді Ю

Однак, 25 січня цього року запам'яталось не лише Днем народження Володимира Зеленського, але і черговою зміною іміджу лідерки «Батьківщини» Юлії Тимошенко.

«Юліє Володимирівно, якшо Ви це Володимиру Олександровичу на день народження - то зря Ви так. На таке навіть він не заслужив», – пожартував з приводу цього блогер Богдан Процишин.

Через те, що обговорень зміни іміджу Тимошенко цього дня подекуди було навіть більше, ніж вітальних постів на честь Дня народження Зеленського, журналіст Сергій Руденко зіронізував про те, що 25 січня 2021 року стало «не Вовиним, а Юліним днем».

«Новий імідж Юлії Тимошенко вже обговорюють більше, ніж день народження Зеленського. Такий собі майстер-клас гаранту щодо особливостей формування інформаційної порядку денного», – підсумував політолог Ігор Рейтерович.

БОНУС

За свій минулий рік президент Володимир Зеленський запам'ятався цілою низкою заяв, частина з яких навіть стала інтернет-мемами. «Чорти», «засранці», Порошенко, коронавірус – ось лише кілька аспектів, яких стосувались його слова.

Найяскравіші з них – в огляді Радіо Свобода: