Депутати оцінили перший рік президента Зеленського

20 травня президент України Володимир Зеленський дав пресконференцію для журналістів у Маріїнському палаці в Києві. Говорив з пресою про першиий рік свого правління. А що думають про цей рік народні депутати? Радіо Свобода поцікавилось їхньою думкою.

Віталій БЕЗГІН, член фракції «Слуга народу»:

– Звісно, є речі, які недоопрацьовані, але загалом той рівень підтримки, який є у суспільстві, демонструє те, що є позитивні зрушення.

Обмін полоненими – це прогрес. Спроба врегулювати і в мінському і нормандському форматі відносини з агресором і повернути всі території під контроль, в тому числі Крим, – це вкрай важливо.

Звісно, що тут неможливо одразу стрибнути через голову, тому що є агресор, який, звісно, буде всюди вставляти в колеса палиці.

Загалом, я думаю, що вектор заданий. Він є правильним. Але, звісно, що є певні речі, які стосуються, напевно, здебільшого виконавчої влади, які буксують процес.

Віктор МЕДВЕДЧУК, член фракції «Опозиційна платформа – «За життя»:

– Рік президента Зеленського як оціните?

– Виключно негативно.

– А були позитивні якісь моменти або що негативного було?

– Це – довга розмова.

– А якщо коротко?

– А зараз нема часу.

Олександр КАБАНОВ, член фракції «Слуга народу»:

– Головна перевага – те, що люди зрозуміли, що влада може змінюватись внаслідок настання політичної відповідальності.

– Чи правильно зробив Володимир Зеленський, коли залишив «Квартал 95»? Чи може бути людина із розважальної сфери ефективним державним управлінцем?

– Ефективним держуправлінцем може бути людина, яка сповідує незмінні моральні і ціннісні принципи.

«Квартал 95» завжди мав політичну позицію. Це єдине сатиричне шоу на території всього колишнього Радянського Союзу. Наша позиція була незмінна: ми завжди цю позицію висловлювали публічно.

– Багато хто критикує Володимира Зеленського за те, що саме його соратники по «Квартал 95» потрапили у владу з його приходом туди.

– Критика – це тільки позитивно. Ми розуміємо, що фокус уваги до нас вищий. І, відповідно, відповідальність публічна, відповідальність перед людьми теж вища.

Ахтем ЧИЙГОЗ, член фракції «Європейська солідарність»:

– Зеленський не зміг продовжити успіхи, які були. На них іще наклалися оці провали в міжнародному плані.

Дуже багато людей прийшло до влади, які, мабуть, взагалі не поважають інституції, інститут влади.

Дуже шкода, тому що для Криму, для мене успіхи України, сила України означає повернення мого дому.

Ірина ВЕРЕЩУК, членкиня фракції «Слуга народу»:

– У нас маса законів, які є під патронатом президента. Тобто Офіс президента, зокрема, пан президент Зеленський особисто контролює проходження цих законів. Подекуди виступаючи як суб'єкт законодавчої ініціативи, подекуди – як людина, яка має керувати процесом.

На сьогдоні дйсно є, можна сказати, збалансована зовнішня політика. Є дійсно співпраця, яка може бути використана і рзвинута.

Що недоопрацьовано? Дійсно, ми не досягли миру, але я і не вважала, і ніколи не була переконана, що за рік миру можна досяги, тому що мир не лежить в Україні. Ми, на жаль, жертва, яка обороняється. Ключі лежать у пана Путіна.

Соломія БОБРОВСЬКА, членкиня фракції «Голос»:

– За рік з того, що він обіцяв, починаючи з усунення кумівства і бачачи, скільки членів команди «Кварталу 95» були влаштовані на високі державні посади...

Дві тези, які були для нього наскрізні і пріоритетні, це – боротьба з корупцією і посадки та друге – це мир. Весна закінчується, жодних посадок, окрім зауважень і кримінальних проваджень щодо ветеранів і активістів, ми не бачимо.

Фактично, справа Каті Гандзюк зливається.

Другий момент – це питання миру. За його наративом активізувати нормандський процес, як на мене, малюється картина повністю картина російського наративу, заходу сюди Російської Федерації, настроїв Російської Федерації в Україні.

Так от, ми повертаємося в час, коли патріоти України – це зайві люди на цій арені, коли ми готові визнавати, що у нас внутрішній конфлікт, а не збройна агресія Російської Федерації...

Ми дуже швидко за 9 місяців розвернулися на 180 градусів в іншу сторону.