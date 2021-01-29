Вакцинація від COVID-19 почнеться в Україні «в районі 15 лютого» – МОЗ

Вакцинація від COVID-19 почнеться в Україні «в районі 15 лютого», повідомив головний санітарний лікар та заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко в інтерв’ю «BBC News Україна».

За його словами, орієнтовно у ці дати до України можуть привезти перші вакцини.

«Можемо сказати, що в районі 15 лютого. Десь так. Можливо і пізніше. Багато процесів на етапі узгодження», – заявив Ляшко.

На питання, чи є ймовірність, що в лютому вакцину не привезуть і все відкладеться, він відповів, що завадити можуть лише форс-мажорні обставини.

«Наприклад, не відпустять партію, партія потрапить у ДТП, літак не вилетить через негоду. Якщо ми не отримаємо у лютому вакцину, то лише через такі от речі. Я більш ніж впевнений, що у лютому почнеться компанія з імунопрофілактики проти коронавірусу», – сказав Ляшко.

Заступник міністра не відповів на питання, якою саме вакциною почнуть щеплювати українців від коронавірусу.

«Питання в тому, яка вакцина приїде першою. Та, що може бути виділена в рамках COVAX, яка передається Україні безоплатно. Або та, яку Україна законтрактувала за бюджетні кошти», – зауважив Ляшко.

У межах співпраці Україна може отримати від 100 до 200 тисяч доз вакцини BioNTech/Pfizer.

Крім того, Україна закуповує 1,9 мільйона доз вакцини проти COVID-19 у китайського виробника вакцин Sinovac Biotech.