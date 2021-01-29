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29 січня 2021, Київ 15:40
Новини | Коронавірус

Угорщина першою у ЄС схвалила використання китайської вакцини

Вакцина Sinopharm викликала суперечки в багатьох країнах Заходу

Угорщина першою з країн Європейського союзу повідомила про схвалення китайської вакцини від коронавірусу виробництва Sinopharm.

Минулого тижня країна також стала першою з членів ЄС, хто схвалив до використання російську вакцину «Спутік V». Це було зроблено попри те, що Європейський союз поки не дозволив застосування «Спутнік V» на своїй території.

Вакцина Sinopharm викликала суперечки в багатьох країнах Заходу. Китай схвалив цю вакцину до використання наприкінці минулого року, не навівши, втім, даних про її дієвість, хоч розробник заявляв про 79 відсотків ефективності. Це значно нижче за ті 95 відсотків, про які повідомляють щодо вакцин західного виробництва – Pfizer/BioNTech і Moderna.

Сербія, яка минулого тижня отримала 1 мільйон доз вакцини Sinopharm, підтримує тісні зв’язки з Пекіном, а китайські компанії вклали мільярди євро в цю країну на Західних Балканах. Країна, яка має і тісні зв’язки з Росією, почала 6 січня використовувати також російську вакцину Sputnik-V, попри відсутність масштабних клінічних випробувань.

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