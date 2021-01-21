Угорщина схвалила використання російської вакцини від коронавірусу

Угорщина стала першою країною у Європейському союзі, яка схвалила використання російської вакцини від коронавірусу «Спутнік V» російського виробництва. Про це повідомляє агентство Reuters.

Угорський фармацевтичний регулятор схвалив російську вакцину для екстреного використання. Це було зроблено незважаючи на те, що Європейський союз поки не дозволив застосування «Спутнік V» на своїй території.

Російський фонд прямих інвестицій (РФПІ) підтвердив реєстрацію вакцини в Угорщині. У пресрелізі фонду мовиться, що вакцину зареєстрували «в рамках прискореної процедури», ґрунтуючись на даних клінічних досліджень вакцини в Росії.

Також в Угорщині схвалили використання вакцини, розробленої спільно Оксфордським університетом та компанією AstraZeneca.

Препарат «Спутнік V» був зареєстрований у Росії 11 серпня, ставши тим самим першою зареєстрованою вакциною від коронавірусу нового типу в світі. При цьому до моменту реєстрації вона пройшла тільки дві фази клінічних випробувань, тобто була випробувана на кількох десятках людей.

Препарат також схвалили у Білорусі, Сербії, Аргентині, Болівії, Алжирі, Палестині, Венесуелі, Парагваї і Туркменістані. За даними РФПІ, вакциною «Спутнік V» щеплені вже півтора мільйона росіян. Ця оцінка викликає серйозні питання у експертів, які відзначають, що вони не бачать наслідків масової вакцинації. Розробники вакцини «Спутнік V» повідомляють, що її ефективність склала 91,4 відсотка.

В Євросоюзі зараз схвалені до використання вакцини Pfizer/BioNTech та Moderna.