Шмигаль доручив Мінекономіки визначити «Ліки України» централізованою організацією для закупівель

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль доручив Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства визначити державне підприємство «Ліки України» централізованою закупівельною організацією. Про це він сказав на онлайн-засіданні Кабінету міністрів 20 січня.

Прохання щодо такого доручення озвучила заступниця міністра Світлана Панаіотіді.

«Прошу дати доручення опрацювати питання визначення державної акціонерної компанії «Ліки України» централізованою закупівельною організацією та в разі необхідності подати відповідні документи на розгляд в Кабмін», – сказала вона.

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Шмигаль у відповідь попросив «внести дане протокольне доручення до протоколу засідання».

З 2018 року за «централізовану закупівлю ліків та медвиробів за кошти державного бюджету», а також за прозорість цих процедур відповідає створене тоді ж державне підприємство «Медичні закупівлі».

6 січня Максим Степанов заявив про намір забрати в державного підприємства «Медичні закупівлі» функцію закупівель вакцини від коронавірусної хвороби COVID-19. Він звинуватив державне підприємство «Медичні закупівлі» в «неефективності». Згодом у підприємстві відповіли на критику міністра і натомість заявили про хиби у роботі МОЗ під його керівництвом.