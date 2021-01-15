Вакцину від COVID-19 для України закуповуватиме Crown Agents – МОЗ

Британське закупівельне агентство Crown Agents закуповуватиме вакцини від COVID-19 для України, повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час брифінгу в Києві 15 січня.

«На позачерговому засіданні Кабінет міністрів ухвалив рішення, що закупівлі вакцини від COVID-19 буде здійснювати міжнародна організація Crown Agents. Вона матиме повноваження, зокрема, на укладення контрактів, відповідно до проведених попередньо МОЗ, керівництвом держави переговорів, а також на логістичний супровід вантажів», – сказав він.

За словами міністра, компанія має «гарну міжнародну репутацію», закуповує вакцини від COVID-19 для різних країн, зокрема для Великої Британії, а МОЗ співпрацює з цією організацією з 2015 року.

Степанов додав, що МОЗ вирішило змінити закупівельну організацію, «оскільки за результатами 2020 року робота ДП «Медичні закупівлі України» була вкрай неефективною».

Голова МОЗ заявив, що зі 483 позицій, які держпідприємство «Медичні закупівлі» мало закупити в 2020 році, 108 позицій не закупили. «Це більше ніж 20% провалених закупівель», – сказав Степанов.

Про те, на яких умовах здійснюватимуться закупівлі, а також про вакцини яких саме виробників йдеться – міністр не уточнив. Радіо Свобода направило запит до компанії Crown Agents щодо цього.

Державне підприємство «Медичні закупівлі України» раніше заперечувало звинувачення в неефективності, з яким виступив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Міністерство охорони здоров’я України в 2015 році передало міжнародним організаціям ПРООН, ЮНІСЕФ та компанії Crown Agents право проводити державні закупівлі медичних препаратів. Це, насамперед, ліки з онкології, ВІЛ/СНІДу, туберкульозу, гепатиту, дитячої гемофілії і вакцинації.

Потім цю функцію мала перебрати новостворена держагенція.

30 грудня 2020 року Офіс президента повідомив, що Україна отримає 1,9 мільйона доз вакцини проти COVID-19 від китайського виробника вакцин Sinovac Biotech.