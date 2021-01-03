Голова ДП «Медзакупівлі» про китайську вакцину: Степанов сам визначив постачальника

Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов фактично сам визначив постачальника вакцини від COVID-19, написав голова державного підприємства «Медичні закупівлі України» Арсен Жумаділов у фейсбуці. Сам Степанов наразі не коментував цю заяву.

«Міністр, по суті, сам визначив постачальника. За моєю інформацією, Україна могла отримати ціну щонайменше на 1 долар США нижчу від фінальної, якби ДП вело переговори самостійно, створивши конкуретний тиск на постачальника. Станом на сьогодні ми дійсно могли мати вже два контракти, а не один, по двох різних вакцинах», – написав Жумаділов.

За його словами, 21 грудня Степанов на нараді в прем’єр-міністра повідомив, що «країна в небезпеці через зрив переговорів з виробниками вакцин, бо ДП вимагає, увага, банківську гарантію на передоплату». Згодом виробник на це нібито погодився.

«Прем’єр-міністр, сприйнявши інформацію за тривожний сигнал, зв’язався зі мною телефоном, повідомив, що своїми діями ми наражаємо країну на небезпеку та доручив працювати з ринком винятково через МОЗ. Степанов цього ж дня підтвердив, що всі дії щодо закупівлі вакцини мають погоджуватись МОЗ», – додав Жумаділов.

Як пише голова підприємства, до кінця року залишалося вісім робочих днів.

«Достукатися до прем’єр-міністра з метою роз’яснення реальної ситуації мені не вдалось. Вступати у конфронтацію зі Степановим щодо його зловживання службовим становищем означало, що, зокрема: за бюджет 2020 року ми точно нічого не законтрактуємо; перший контракт за бюджет 2021 року ми зможемо підписати не раніше лютого; громадяни України отримають доступ до вакцини із запізненням у щонайменше два місяці», – заявив Жумаділов.

Він пише, що в наступні дні «Медзакупівлі» надіслали до МОЗ пропозиції правок до договорів про закупівлю вакцини з кількома постачальниками на погодження, як того вимагав Степанов.

«Станом на ранок 28 грудня ми отримали відповідь та зелене світло лише по одному. З ним і був укладений договір. Чи правильно було його укладати в тих умовах, в яких ми опинились? Так. Зволікання і відповідно зрив контрактування в грудні означав би відтермінування поставок вакцини для майже 1 млн наших співгромадян групи ризику. Це сотні збережених життів. Це тисячі громадян, яким не доведеться брати лікарняний через тимчасову втрату працездатності», – пояснив свою мотивацію керівник підприємства.

Він вважає, що надалі в такому форматі працювати не варто, оскільки Міністерство охорони здоров’я не має досвіду закупівель товарів медичного призначення і в принципі не повинне займатися закупівлями.

30 грудня Офіс президента повідомив, що Україна отримає 1,9 мільйона доз вакцини проти COVID-19 від китайського виробника вакцин Sinovac Biotech.