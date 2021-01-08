Степанов пояснив вибір компанії для закупівлі вакцини від COVID-19 умовою китайського виробника

Міністерство охорони здоров’я України обирало оператора для закупівлі вакцини від коронавірусної хвороби COVID-19 на вимогу китайського виробника. Про це міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив в інтерв’ю телеканалу «Настоящее время», створений Радіо Свобода з участю «Голосу Америки» 8 січня.

Йдеться про компанію «Лекхім», яка належить Валерію Печаєву. Медіа називають його соратником колишньої міністерки охорони здоров’я часів Віктора Януковича Раїси Богатирьової.

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«Те, що стосується підприємства «Лекхім», з яким укладено договір, і ми про це відразу заявили, це була умова, що компанія Sinovac Biotech, яка хотіла здійснювати постачання в Україну через це фармпідприємство – а це геть не маленьке фармацевтичне підприємство, яке, наскільки я розумію, давно співпрацює з компанією Sinovac Biotech, і це була умова китайської сторони, що своє постачання вони будуть здійснювати через це підприємство. Тому з ними уклали договір. Далі з іншими виробниками укладуть договори, відповідно, про ті чи інші кількості вакцин», – сказав міністр.

Він розкритикував громадську організацію «Пацієнти України», яка звинуватила очільника МОЗ у самостійному призначенні компанії для закупівлі вакцини. За словами Степанова, його «не бентежить» репутація «Лекхімку».

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«Він мене абсолютно не бентежить. А що таке «негативний фон» навколо цього підприємства? Це українське фармпідприємство, яке випускає лікарські засоби, які використовуються на території України. Ви вирішили, що у нас є «негативний фон», тому що якась організація щось там вигадала і заявила? Я навіть не розумію, на підставі чого він мене може бентежити», – заявив голова МОЗ.

6 січня Максим Степанов заявив про намір забрати в державного підприємства «Медичні закупівлі» функцію закупівель вакцини від коронавірусної хвороби COVID-19. Він звинуватив державне підприємство «Медичні закупівлі» в «неефективності». Згодом у підприємстві відповіли на критику міністра і натомість заявили про хиби у роботі МОЗ під його керівництвом.