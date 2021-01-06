«Медзакупівлі» спростували звинувачення Степанова в неефективності

Державне підприємство «Медичні закупівлі України» спростувало звинувачення в неефективності, з яким виступив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

«Медзакупівлі» розібрали по пунктах низку заяв Степанова, які той зробив на брифінгу раніше 6 січня, і дійшли висновку, що одна з них є «неправдою», а ще три «маніпуляціями».

Держпідприємство, зокрема, вважає прикладом неефективності і дискредитації української держави не свою діяльність, як заявляв міністр, а переговори щодо вакцин проти COVID-19, які вело саме МОЗ. Щодо заяви голови МОЗ, що міністерство ще в травні 2020 року почало вести переговори щодо закупівлі вакцин – але досі є лише одна укладена угода, а інші тільки «будуть підписані найближчим часом», – у підприємстві нагадали: «Для більшості країн період контрактування виробників вакцин від початку переговорів до замовлення становив від кількох тижнів до трьох місяців». «Ми стверджуємо, що в нашої держави були всі інструменти та можливості, аби скласти портфоліо та законтрактувати провідні вакцин ще в 2020 році. На жаль, ці перемови концентрувалися в стінах Міністерства охорони здоров’я України», – заявили «Медзакупівлі».

Маніпулятивною визнали й слова Степанова щодо фінансування підприємства, якими він відповів на його звинувачення в блокуванні його діяльності через незатвердження належних фінансових документів. За словами підприємства, міністр на брифінгу говорив зовсім про інший фінансовий план, який не має стосунку до нинішньої його діяльності на початку 2021 року.

Неможливість для підприємства закупити всі заплановані медичні препарати, на яку посилався Степанов, у ньому пояснили тим, що, відповідно до урядової постанови, воно з червня змушене погоджувати всі характеристики товарів і проєкти договорів у МОЗ. За словами «Медзакупівель», це рішення є протиправним і призвело до затягування часу, як вони й попереджали. Саме через це, заявили в підприємстві, деякі закупівлі не встигли здійснити до кінця року.

«Наостанок зазначимо щодо можливості відсторонити ДП «Медзакупівлі України» від закупівлі вакцини. Ми звикли діяти прозоро та відкрито. Тож заявляємо, що ДП «Медзакупівлі України» може законтрактувати вакцини ключових світових виробників. Україна має отримати портфель вакцин, і ми здатні його скласти. І для цього нам не потрібно 9 місяців. Для цього нам потрібно мати можливість працювати без неправомірного тиску з боку міністра охорони здоров’я», – наголосили в підприємстві.

Керівник «Медзакупівель» Арсен Жумаділов, коментуючи зі свого боку слова Максима Степанова на брифінгу, поставив риторичні запитання, зокрема: «чи він (Степанов – ред.) задоволений переплатою в 1 дол. США на дозі, що стало наслідком відсутності конкуренції на останній стадії контрактування контрагента; як далі МОЗ планує замовити достатню кількість вакцин; чи розблокує МОЗ фінансування ДП».

«Натомість ми почули дещо інше, що мало обґрунтувати рішення усунути ДП від закупівлі вакцини», – додав він.

Раніше 6 січня Максим Степанов заявив, що МОЗ може забрати в державного підприємства «Медичні закупівлі» функцію закупівель вакцини від коронавірусної хвороби COVID-19. Він стверджував, що публічна критика міністерства з боку директора держпідприємства Арсена Жумаділова нібито «дискредитує Україну».

Він також стверджував, серед іншого, що Україна закуповує вакцини проти COVID-19 за вартістю, яку визначено для більшості країн світу.

Напередодні, 5 січня, «Медичні закупівлі України» заявили про блокування його діяльності з боку Міністерства охорони здоров’я через те, що міністерство не затвердило Тимчасовий план використання бюджетних коштів на 2021 рік, що був заздалегідь надісланий на МОЗ.

Перед тим, 3 січня, Жумаділов звинувачував Степанова в тому, що через додаткову процедуру погодження закупівель у міністерстві при закупівлі вакцин від COVID-19 у самому кінці 2020 року таке погодження врешті надійшло лише за одним контрактом, який і був укладений – при цьому, за словами керівника «Медзакупівель», через втручання міністерства за ціною, що була щонайменше на 1 долар за кожну з більш ніж 1 мільйона замовлених доз вищою, ніж було здатне домовитися саме підприємство.

ДП «Медзакупівлі» і МОЗ у складі нинішнього уряду часто опиняються у стані конфлікту. Один із найвідоміших таких конфліктів у відносинах між держпідприємством і МОЗ виник у квітні-травні 2020 року навколо закупівель захисних медичних костюмів: тоді МОЗ скасувало вже укладений підприємством контракт, заявивши, що костюми не відповідають заявленим вимогам міністерства, і уклало інший контракт на постачання значно дорожчих костюмів, які могли надійти з Китаю тільки зі значною затримкою. Тоді з’ясувалося, що МОЗ підмінило вимоги до костюмів уже після укладення первісного контракту.

Так само напруженими були відносини підприємства і з попереднім головою МОЗ в уряді прем’єра Дениса Шмигаля, Іллею Ємцем. Тоді міністерство на чолі з Ємцем так само блокувало підписання необхідних для роботи «Медзакупівель» документів, зокрема фінансового плану на 2020 рік.

Захисники прав пацієнтів і активісти звертають увагу, що усунення від медичних закупівель державного підприємства і переведення цих закупівель під «ручний контроль» МОЗ може потенційно бути прибутковим для можливих корумпованих представників міністерства.