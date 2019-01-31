Державна агенція із закупілі ліків оголосила перші тендери – МОЗ

Державне підприємство «Медичні закупівлі», яке має перебрати на себе повноваження із закупівель ліків та медичних виробів у міжнародних організацій, оголосило перші тендери, повідомляє Міністерство охорони здоров’я на своєму сайті.

За цією інформацією, йдеться про закупівлі ліків від супутніх інфекцій при ВІЛ та побічних реакцій від терапії, а також медичних респіраторів у межах програм Глобального фонду.

«У цілому у 2019 році «Медичні закупівлі України» мають не лише провести десятки тендерів, а й застосувати нові інструменти закупівель. Наприклад, електронні каталоги (е-каталоги), що дозволять замовникам, в першу чергу – невеликим регіональним медичним закладам, – швидко і зручно замовляти типові препарати і вироби за принципом інтернет-магазину», – мовиться у повідомленні.

Міністерство охорони здоров’я України в 2015 році передало міжнародним організаціям ПРООН, ЮНІСЕФ та компанії Crown Agents право проводити державні закупівлі медичних препаратів міжнародним організаціям. Це, насамперед, ліки з онкології, ВІЛ/СНІДу, туберкульозу, гепатиту, дитячої гемофілії і вакцинації.

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Потім цю функцію мала перебрати новостворена держагенція із 2019-го, але врешті було ухвалено рішення відтермінувати її офіційний запуск. МОЗ обіцяє запустити повноцінну роботу національної агенції із закупівель ліків із наступного року, а нинішній рік має стати перехідним.