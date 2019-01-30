МОЗ: захворюваність на грип і ГРВІ перебуває на рівні епідемічного порогу

В Україні захворюваність на грип і ГРВІ перебуває на рівні епідемічного порогу, але епідемії наразі немає, повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

«За третій тиждень 2019 року на грип і ГРВІ захворіли майже 199 тисяч людей… Показник захворюваності становить 516,2 на 100 тисяч населення, що майже на рівні епідемічного порогу по Україні. Водночас епідемічні пороги перевищені в Чернігівській (31,8%), Чернівецькій (23%), Івано-Франківській (22,6%), Житомирській (10%), Хмельницькій (7,2%), Миколаївській (4%), Київській (1,8%) та Закарпатській (0,3%) областях», – йдеться в повідомленні.

За даними МОЗ, за минулий тиждень, через ускладнення, викликані грипом, померли троє людей. Від початку епідемічного сезону зареєстровано 28 летальних випадків, уточнюють у міністерстві.

Лікарі закликають вакцинуватися від грипу, щоб отримати захист від хвороби і тяжких ускладнень. За даними МОЗ, проти грипу вакциновано 0,4% від загальної кількості населення країни.

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Грип – це гостре респіраторне захворювання, спричинене вірусом. Легко передається від людини до людини переважно через кашель, чхання або близький контакт. Будь-хто у будь-якому віці може захворіти на грип.

Серед симптомів грипу – висока температура, яка тримається мінімум п’ять днів; лихоманка; головний біль; ломота у м’язах і суглобах; загальна слабкість; втрата апетиту, можливо, нудота; кашель, що може тривати більше ніж два тижні; нежить.