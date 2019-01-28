У школах та профтехучилищах Житомира анонсують карантин через грип

Міський голова Житомира Сергій Сухомлин анонсує карантин через грип у школах, ПТУ та закладах позашкільної освіти із 30 січня. Про це він написав у Facebook, уточнивши, що це не поширюється на дитсадки.

«Станом на 23 січня відсоток дітей, хворих на грип чи застуду, становив 12,5%, сьогодні — 14,2%.Зростання 2%. Але у трьох школах міста поріг захворюваності перевищив 20%. Тому уповноважена комісія міської ради рекомендувала призупинити навчання у школах, ПТУ та закладах позашкільної освіти міста. Поки на 10 днів», – повідомиа Сухомлин.

За його словами, щотижня будуть проводитися заміри для оцінки ситуації.

У Києві, за даними КМДА, станом на 28 січня призупинено освітній процес у 36 школах (повністю – у 22, частково – у 14 ) через грип та гострі респіраторні вірусні інфекції.

Грип – це гостре респіраторне захворювання, спричинене вірусом. Легко передається від людини до людини повітряно-крапельним шляхом.

Серед симптомів грипу – висока температура, яка тримається мінімум п’ять днів; лихоманка; головний біль; ломота у м’язах і суглобах; загальна слабкість; втрата апетиту, можливо, нудота; кашель, що може тривати більше двох тижнів; нежить.