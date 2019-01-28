У Києві запровадили карантин у 36 школах через грип – КМДА

У Києві призупинено освітній процес у 36 школах через грип та гострі респіраторні вірусні інфекції, повідомляється на сайті міської адміністрації.

«Зокрема, навчання призупинено у 36 закладах загальної середньої освіти (627 класів), із них повністю – 22 школах, частково – 14 школах», – заявив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Таким чином, за його словами, освітній процес призупинено:

Голосіївський район – школа №132 (1 клас);

Дарницький район – школи №302 (35 класів, усі), № 332 (25 класів, усі), № 289 (3 класи), гімназія «Київська Русь» (25 класів, усі), ШДС «Пролісок» (4 класи, усі);

Деснянський район – № 213 (21 клас, усі), № 313 (31 клас, усі), № 301 (30 класів, усі), № 300 (32 класи, усі), № 308 (38 класів, усі), № 264 (13 класів);

Оболонський район – № 233 (26 класів, усі), НВК «Ластівка» (5 класів, усі), СШ № 210 (25 класів, усі), школи № 252 (35 класів, усі), № 239 (31 клас, усі), № 216 (16 класів), № 232 (19 класів, усі), № 231 (25 класів, усі);

Подільський район –№ 6 (1 клас), № 193 (3 класи);

Святошинський район – НВК «Сузір’я» (1 клас), № 131 (4 класи), № 50 (2 класи), № 55 (1 клас), № 72 (9 класів), № 205 (22 класи, усі), № 222 (24 класи, усі), № 223 (31 клас, усі), № 253 (7 класів);

Солом’янський район – Гімназія № 178 (2 класи), № 71 (1 клас), № 166 (26 класів, усі), № 187 (32 класи, усі);

Шевченківський район –№ 135 (21 клас, усі).

Загалом, за його даними, зі згаданими захворюваннями протягом 4-го тижня 2019-го року у Києві госпіталізовано 178 осіб, із них 139 – діти.

Всього, як повідомляє КМДА, за 4-й тиждень 2019 року в українській столиці зареєстровано 13 967 хворих на грип та ГРВІ (за попередній тиждень захворіло 14 653).

«Загалом у столиці спостерігається зниження захворюваності на грип та ГРВІ на 4,7%, яке відбулося за рахунок як дитячого, так і дорослого населення. Так, дітей захворіло – 8 207 (зниження на 2,1%), дорослих – 5 760 осіб (зниження на 8,1%)», – мовиться у повідомленні.

Грип – це гостре респіраторне захворювання, спричинене вірусом. Легко передається від людини до людини повітряно-крапельним шляхом.

Серед симптомів грипу – висока температура, яка тримається мінімум п’ять днів; лихоманка; головний біль; ломота у м’язах і суглобах; загальна слабкість; втрата апетиту, можливо, нудота; кашель, що може тривати більше двох тижнів; нежить.

Від того чи іншого штаму грипу можна вакцинуватися. За даними МОЗ,з початку епідемічного сезону проти грипу вакциновано 0,4% від загальної кількості населення країни.