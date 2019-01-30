У Миколаєві на карантин закрили більше 30 шкіл

У Миколаєві станом на 30 січня на карантин зачинено 31 школу. Про це повідомили в Миколаївській міській раді.

Через підвищення рівня захворюваності на ГРВІ та грип 29 січня було зачинено 14 шкіл, а 30-го ще 17.

«За інформацією директорів шкіл, кількість відсутніх через хворобу дітей перевищила 20%», – ідеться в повідомленні.

Загалом у місті 71 середній навчальний заклад, зазначили в міськраді.

Міська влада запевняє, що епідеміологічний поріг у Миколаєві не перевищено.

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Грип – це гостре респіраторне захворювання, спричинене вірусом. Легко передається від людини до людини повітряно-крапельним шляхом.

Серед симптомів грипу – висока температура, яка тримається мінімум п’ять днів; лихоманка; головний біль; ломота у м’язах і суглобах; загальна слабкість; втрата апетиту, можливо, нудота; кашель, що може тривати більше двох тижнів; нежить.