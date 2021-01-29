Жодна зі шкіл у Києві не зачинена на карантин – Кличко

Усі школи і дитсадки в Києві працюють, повідомив міський голова Віталій Кличко під час онлайн-брифінгу 29 січня.

«Ситуація з навчальним процесом у столиці – контрольована. На сьогодні в Києві працюють усі школи. Жодна з них не зачинена на карантин. На дистанційному навчанні перебувають шість класів у шести школах міста», – сказав Віталій Кличко.

За його словами, всього хворих на коронавірус школярів у Києві – 108. Також хворіє 91 педагог.

«У дитячих садочках, через виявлені випадки вірусу, тимчасово закриті 43 групи у 36 садках. Жоден садочок не закрили на карантин», – повідомив мер.

Наповненість дітей у садках – понад 60 відсотків.

Заклади освіти відновили роботу в форматі офлайн після посиленого карантину, що тривав з 8 по 24 січня.