МОН рекомендує регіонам, куди дісталася негода, бути готовими до переведення шкіл на «дистанційку»

Міністерство освіти і науки України рекомендує керівникам закладів освіти Одеської, Миколаївської, Кіровоградської, Полтавської, Сумської, Черкаської та Чернігівської областей у період ускладнення погодних умов бути готовими до ухвалення рішення щодо організації освітнього процесу в дистанційній формі (без відвідування закладів освіти). Про це у середу повідомила пресслужба МОН.

«Наголошується на необхідності перевести функціональну підсистему навчання дітей дошкільного віку, учнів та студентів діям у надзвичайних ситуаціях (з питань безпеки життєдіяльності) єдиної державної системи цивільного захисту Одеської, Миколаївської, Кіровоградської, Полтавської, Сумської, Черкаської та Чернігівської областей у режим підвищеної готовності», – йдеться в повідомленні.

У міністерстві просять відповідальних за сферу освіти в регіонах «вжити додаткових заходів щодо запобігання переохолодженню учасників освітнього процесу на період ускладнення погодних умов».

За даними Укргідрометцентру, через активізацію циклону над півднем України до кінця доби 27 січня та протягом доби 28 січня в Одеській, Миколаївській областях надзвичайний сніг (приріст снігового покриву 30-40 см), посилення швидкості вітру до 15-20 м/с, сильна хуртовина, снігові замети, налипання мокрого снігу (рівень небезпечності, червоний ). В Кіровоградській області сильний мокрий сніг (приріст снігового покриву 20-30 см), налипання мокрого снігу (рівень небезпечності, помаранчевий). В Черкаській, Полтавській, Сумській та Чернігівській областях значний мокрий сніг (приріст снігового покриву 10-15 см), налипання мокрого снігу (рівень небезпечності, жовтий ). На дорогах ожеледиця.

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій кажуть, що погодні умови можуть призвести до порушення та припинення руху транспорту і відключення енергопостачання населених пунктів.