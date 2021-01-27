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27 січня 2021, Київ 08:44
Новини | Політика

ДСНС попередила про ускладнення погодних умов та повідомила про знеструмлені населені пункти

На дорогах в п'яти областях очікується ожеледиця

В Україні залишаються знеструмленими 117 населених пунктів, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

«Станом на 07:00 27 січня внаслідок ускладнення погодних умов (мокрий сніг, дощ та пориви вітру) через спрацювання автоматичної системи захисту ЛЕП залишаються знеструмленими 117 населених пунктів у 5 областях, а саме: Житомирська – 79, Київська – 13, Одеська – 13, Чернігівська – 11 та Запорізька – 1», – заявили в ДСНС.

Рятувальники попереджають, що 27 січня очікується значний мокрий сніг, налипання мокрого снігу та ожеледиця на дорогах в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Черкаській та Полтавській областях. У південній частині країни прогнозують пориви вітру 15-20 метрів на секунду.

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