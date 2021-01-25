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25 січня 2021, Київ 13:05
Новини | Події

У неділю в Києві зафіксували температурний рекорд

максимальна температура у Києві вчора піднялася до +8,6 градуса, перевершивши температурний рекорд для цього дня 1899 року на 0,2 градуса

У Києві 24 січня зафіксували температурний рекорд, повідомили у Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського.

«24 січня у Києві вперше за 141 рік середньодобова температура повітря становила +4,4 градуса, що на 0,6 градуса вище рекордного значення температури для цього дня 1971 року. Кліматична норма (1991-2020 рр.) перевищена на 9,1 градуса, що відповідає погоді початку листопада», – мовиться у повідомленні.

Як зазначили в обсерваторії, максимальна температура у Києві вчора піднялася до +8,6 градуса, перевершивши температурний рекорд для цього дня у 1899 році на 0,2 градуса.

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