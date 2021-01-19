Понад 1300 людей звернулися минулої доби до пунктів обігріву в Україні – ДСНС

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій повідомили, що за минулу добу до пунктів обігріву в Україні звернулись 1355 людей.

«З метою недопущення випадків обмороження та загибелі людей, станом на 19 січня, місцевими органами влади у взаємодії з ДСНС розгорнуто 4979 пунктів обігріву, з них місцевим самоврядуванням – 4933 стаціонарних пункти, а ДСНС – 46 мобільні пункти обігріву на базі наметів та транспортних засобів. Загалом, упродовж доби 18 січня до пунктів обігріву звернулось 1355 людей, з них 405 – до пунктів ДСНС», – йдеться в повідомленні.

У ДСНС нагадали адреси пунктів обігріву, розгорнутих на території України, з якими можна ознайомитися за посиланням.

За прогнозами синоптиків, 19 січня в Україні утримається холодна погода, без істотних опадів, лише вдень на Закарпатті, Прикарпатті та в Карпатах невеликий сніг. Температура повітря вдень 11-16° морозу; на Закарпатті та крайньому півдні країни 4-9° морозу. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер переважно західний, 5-10 м/с.