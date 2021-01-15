Третина пунктів обігріву в Києві працює цілодобово – КМДА

На період похолодання у столиці почали функціонувати 33 пункти обігріву, 10 із яких – у цілодобовому режим, повідомляє у п’ятницю пресслужба Київміськадміністрації.

«До пунктів обігріву може звернутися кожен, хто потребує допомоги в морозні дні. Їхні приміщення облаштовано спеціальними місцями для сидіння, де кожен відвідувач може перепочити, випити гарячого чаю і зігрітися. Також у приміщеннях є аптечки. Усі пункти забезпечені засобами індивідуального захисту, при вході відвідувачі проходять термоскринінг», – йдеться в повідомленні.

У КМДА також зазначили, що в посиленому режимі працюють не лише комунальники-дорожники, а й «Київтеплоенерго».

«На столичних теплоелектроцентралях №5 і №6 працюють усі 6 енергоблоків. Електричне обладнання перед сильним похолоданням також пройшло додаткове обстеження. Нагадуємо, що через зниження температури повітря від сьогодні і до покращення погодних умов скасовано проведення сезонних та традиційних сільськогосподарських ярмарок», – додали в КМДА.

У столицю прийшло значне похолодання. За прогнозами Українського гідрометцентру, найближчої ночі температура може опуститися до 17° морозу, вдень – до 15° морозу. Так само холодна погода утримається 17-18 січня. Окрім того, сьогодні протягом дня й надалі очікується сніг.