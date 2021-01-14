В Україні розгорнуть мережу пунктів обігріву на період зниження температури повітря

На період значного зниження температури в усіх областях розгорнуть мережу пунктів обігріву, повідомила у четвер пресслужба уряду.

Повідомляється, що пункти мають запрацювати на місцях – за умови зниження температури повітря від -10 градусів і нижче із забезпеченням їх продуктами харчування, одноразовим посудом, паливом та іншими предметами першої необхідності.

«Соціальні служби повинні активізувати роботу щодо надання допомоги незахищеним верствам населення, щоб не допустити їх обмороження та загибелі», – йдеться в повідомленні.

Також в областях, де очікуються інтенсивні опади, наголошують в уряді, потрібно вивести снігоочисну та посипочну техніку на найбільш складні ділянки доріг, привести в готовність таку техніку для взаємодії з суміжними регіонами, де прогнозуються сильні снігопади.

Напередодні повідомлялося, що у Києві під час морозів діятиме 32 пункти обігріву.

За прогнозами Украгідрометцентру, в Україні очікується погіршання погодних умов. Зокрема, у східних, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Херсонській, Запорізькій областях прогнозується значний сніг, пориви вітру 15-20 м/с, хуртовини та ожеледиця на дорогах. В Херсонській, Запорізькій, Донецькій та Луганській областях – налипання мокрого снігу та ожеледь.

Також 15-16 січня в Україні очікується зниження температури вночі до 12-18 градусів морозу, місцями в північних областях до 21 градусу морозу, вдень до 10-16 градусів морозу. Холодна погода утримається і 17-18 січня.