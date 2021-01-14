«Укравтодор»: 1853 одиниці спецтехніки прибирають сніг із доріг у 10 областях

Державне агентство автомобільних доріг України («Укравтодор») повідомляє, що для очищення і посипання автошляхів у десяти областях залучив 1853 одиниці снігоприбиральної техніки і 2 243 співробітників.

Як повідомив «Укравтодор» на своїй сторінці у фейсбуці вранці 14 січня, проїзд усіма ділянками доріг державного значення забезпечено.

«Станом на 06:00 невеликий сніг – у Житомирській, Київській, Рівненській, Волинській, Львівській, Закарпатській, Івано-Франківській, Хмельницькій, Чернівецькій та Черкаській областях. Там випало до 5 см… Покриття на дорогах державного значення в більшості областях мокре, де останню добу випадали або йдуть опади покриття місцями засніжене (Волинська, Дніпропетровська, Закарпатська, Сумська, Миколаївська області), місцями ожеледиця у Одеській та Рівненській областях», – йдеться в повідомленні.

На перевальних ділянках, за даними «Укравтодору», вже майже добу йде сніг, випало 15-20 сантиметрів.

Напередодні у Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили, що через сніг та пориви вітру було знеструмлено 55 населених пунктів у чотирьох областях України.

На найближчі дні по всій Україні прогнозують значне похолодання.