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13 січня 2021, Київ 12:09
Новини | Події

Через негоду знеструмлено 55 населених пунктів у чотирьох областях – ДСНС

Через негоду знеструмлено десятки населених пунктів

Станом на ранок 13 січня через сніг та пориви вітру було знеструмлено 55 населених пунктів у чотирьох областях України. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

У Дніпропетровській області без світла залишилися 20 населених пунктів, у Донецькій – 12, Миколаївській – 12, Запорізькій – 11.

«До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго», – мовиться у повідомленні.

Зазначається, що вранці сніг, місцями з дощем, випадав у Донецькій, Дніпропетровській, Закарпатській, Запорізькій, Кіровоградській, Луганській, Миколаївській, Полтавській та Харківській областях.

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