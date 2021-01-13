Погода на 13 січня: синоптики прогнозують ожеледицю та хуртовини

У середу, 13 січня, по всій території України очікуються опади. Про це повідомляє Укргідрометцентр

«13 січня у східних, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Херсонській, Запорізькій областях значний сніг (висота снігового покриву 5-15 см), пориви вітру 15-20 м/с, хуртовини, на дорогах ожеледиця, в Херсонській,Запорізькій, Донецькій та Луганській областях налипання мокрого снігу та ожеледь (І рівень небезпечності,жовтий)», – мовиться у повідомленні.

Температура повітря вдень 0… -4 градуси.

У Києві сьогодні вдень температура повітря становитиме -2… -4 градуси, вдень синоптики прогнозують сніг.

У ДСНС попереджали про значне похолодання 15-16 січня.