Доступність посилання

Sister Sites
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
logo-print logo-print
Назад Вперед
ТОП новини
13 січня 2021, Київ 07:30
Новини | Події

Погода на 13 січня: синоптики прогнозують ожеледицю та хуртовини

У деяких областях сьогодні очікується сильний сніг та хуртовини

У середу, 13 січня, по всій території України очікуються опади. Про це повідомляє Укргідрометцентр

«13 січня у східних, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Херсонській, Запорізькій областях значний сніг (висота снігового покриву 5-15 см), пориви вітру 15-20 м/с, хуртовини, на дорогах ожеледиця, в Херсонській,Запорізькій, Донецькій та Луганській областях налипання мокрого снігу та ожеледь (І рівень небезпечності,жовтий)», – мовиться у повідомленні.

Температура повітря вдень 0… -4 градуси.

У Києві сьогодні вдень температура повітря становитиме -2… -4 градуси, вдень синоптики прогнозують сніг.

У ДСНС попереджали про значне похолодання 15-16 січня.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG