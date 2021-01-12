У ДСНС повідомили про різке погіршення погоди

В Україні з середи, 13 січня очікується суттєве погіршення погодних умов. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

«13 січня у східних, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Херсонській, Запорізькій областях значний сніг (висота снігового покриву 5-15 см), пориви вітру 15-20 м/с, хуртовини, на дорогах ожеледиця, в Херсонській, Запорізькій, Донецькій та Луганській областях налипання мокрого снігу та ожеледь (І рівень небезпечності, жовтий); 14 січня прогнозується припинення опадів та явищ», – заявили у ДСНС.

15-16 січня суттєво знизиться температура повітря. Вночі очікується до -12…-18 градусів, на півночі до -21; вдень прогнозують -10…-16 градусів. Морози утримаються і 17-18 січня.

«По Києву 15-16 січня очікується значне зниження температури: вночі до 13…18 градусів морозу, вдень до 11…15 градусів морозу; 17-18 січня холодна погода утримається», – мовиться у повідомленні.

За даними Укргідрометцентру, у Києві 13 січня протягом доби температура повітря становитиме -2…-4 градуси, вдень можливий сніг.