У Карпатах через хуртовини оголосили про сніголавинну небезпеку

У Закарпатській області 14 січня очікується значний рівень сніголавинної небезпеки, повідомляє Міністерство внутрішніх справ України.

«За прогнозами Укргідрометцентру, 14 січня, у зв’язку зі снігопадами та хуртовинами, на високогір’ї Закарпатської області очікується значна сніголавинна небезпека (3-ій рівень із п’яти можливих – ред.)», – йдеться в повідомленні МВС у телеграмі.

Рятувальники Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста також повідомили про ускладнення погодних умов на горі Піп Іван Чорногірський і закликали туристів утриматися від виходу у високогір’я.

«Станом на 08:00 14 січня на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, видимість обмежена до 30 м. Хуртовина, падає сніг. Вітер південний, південно-західний 7-8 м/с. Температура повітря -13°С. Через ускладнення погодних умов туристам слід утриматись від виходу у високогір’я», – йдеться в повідомленні.

Напередодні у Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили, що через сніг та пориви вітру було знеструмлено 55 населених пунктів у чотирьох областях України.

На найближчі дні по всій Україні прогнозують значне похолодання.