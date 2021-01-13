У Києві під час морозів діятиме 32 пункти обігріву – Кличко

У Києві під час морозів, які синоптики прогнозують найближчими дня, працюватимуть 32 пункти обігріву. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

«Зважаючи на те, що, за прогнозами, температура може знизитися до -15… -17 градусів за Цельсієм. Із 14 січня в Києві почнуть працювати 32 пункти обігріву в усіх районах міста», – зазначив мер на брифінгу 13 січня.

За його словами, у пунктах можна буде отримати першу медичну допомогу, випити гарячого чаю. «А в деяких, за потреби, взяти собі теплий одяг і взуття», – повідомив Кличко.

Ознайомитися з адресами, за якими працюватимуть пункти обігріву, можна на сайті КМДА.

За даними Укргідрометцентру, у п’ятницю, 13 січня, температура повітря у Києві опуститься до -11 градусів, у суботу очікується до -18, а в неділю – до -20.