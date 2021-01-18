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18 січня 2021, Київ 22:14
Новини | Події

В Україні 19 січня зберігатиметься морозна погода

В Україні у вівторок, 19 січня, зберігатиметься низка температура. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Вночі температура повітря становитиме -18… -21 градус, на кілька градусів тепліше буде на півдні – -15… -18, у Криму – -9… -11 градусів.

Вдень на більшості території країни 10… 15 градусів морозу. На Одещині та в Криму – -5… -9.

Без істотних опадів, лише на заході можливий сніг.

У Києві в ніч на 19 січня синоптики прогнозують морози до -20 градусів. Температура вдень складатиме -13… -15 градусів. Опадів не очікується.

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