«Нарешті сніг»: як виглядають засніжені Київ, Харків, Одеса, Дніпро, Миколаїв, Львів?

13 та 14 січня у низці українських міст нарешті засніжило.

«Покриття на дорогах державного значення в більшості областях мокре, де останню добу випадали або йдуть опади – покриття місцями засніжене (Волинська, Дніпропетровська, Закарпатська, Сумська, Миколаївська області), місцями ожеледиця у Одеській та Рівненській областях», – повідомляють у Державному агентстві автомобільних доріг України.

Київ, Харків, Одеса, Львів, Дніпро, Миколаїв... Як зараз виглядають ці міста? Про це – у короткому фотоогляді з соцмереж.

КИЇВ:

ХАРКІВ:

ОДЕСА:

ЛЬВІВ:

ДНІПРО:

МИКОЛАЇВ:

15-16 січня в Україні очікується суттєве зниження температури повітря: вночі – до -12…-18 градусів; вдень прогнозують -10…-16 градусів.

Морози утримаються і 17-18 січня.

Наразі для очищення і посипання автошляхів у десяти областях «Укравтодор» залучив 1853 одиниці снігоприбиральної техніки і 2 243 співробітників.

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