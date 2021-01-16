Чи будуть зими сніжними, а весна без заморозків? Які зміни клімату очікують українців?

Останнє десятиліття, згідно з даними служби моніторингу клімату Copernicus, виявилося найтеплішим із зареєстрованих, а усі температурні показники в Європі побив минулий рік. Що очікувати від кліматичний змін українцям? До яких наслідків вони призведуть, і чи буде сніжити впродовж цієї зими?

Сніг, який «неочікувано» випав у четвер, пошітив жителів українських міст, які почали активно постити у соцмережах зимові фото. Проте радіти снігові можна буде ще кілька днів, далі прийде відлига, але на початку лютого варто знову очікувати хвилю морозів, прогнозує Вазіра Мартазінова, завідувачка відділу кліматичних дослідів НАН України.

За її словами, головна ознака клімату в Україні і в світі впродовж останніх кількох років – це нестабільність. Як для зими, так і для літа характерними є різкі зміни погоди і температурні стрибки.

Поняття сезони і характерні для них ознаки поступово втрачають свій зміст. Метеоролог стверджує, що Україну очікуватиме поступове скорочення опадів, особливо це стосується східних областей.

«Зими стають затяжними, теплими, а опади маємо переважно у вигляді дощу. І ці дощі, які всотуються непромерзлою землею, потім консервуються короткочасними похолоданнями.

Чи втримається сніг на поверхні землі протягом всієї зими, про це вже не можу сказати

Для середини січня і впродовж лютого сніг в Україні є характерним явищем. Так воно й буде, але чи втримається сніг на поверхні землі протягом всієї зими, про це вже не можу сказати», – наголошує синоптик.

Кліматичні ривки небезпечні для людей із серцево-судинними захворюваннями

Про глобальне потепління вперше заговорили в 1911 році, зауважує Вазіра Мартазінова, а нині в атмосферу викидається набагато більше тепла, ніж на початку минулого століття. Але це не означає, що в кожному регіоні нашої планети фіксується підвищення температури.

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«2020 рік став найтеплішим за всю історію спостережень. Але це тепло не було розподілене рівномірно. Найбільшу його дозу отримали азійські країни і Європа. Глобальне потепління призводить до різкої зміни атмосферних процесів.

Це означає, що з екватора повітря пересувається на північ, а холодні північні потоки прямують в бік екватора. Атмосферна циркуляція призводить до нестійких і небезпечних погодних умов», – каже Вазіра Мартазінова.

Від різкої зміни погоди, яку слід очікувати впродовж наступних кількох десятиліть, найбільше потерпатимуть люди із захворюваннями серця і підвищеним артеріальним тиском.

Карантин-2020 не допоміг очистити довкілля

За інформацією метеорологів, посушливий квітень, який вони спостерігають останні пару років, негативно позначається на врожайності, і це є ще одним мінусом кліматичних змін.

Як зауважують в організації охорони довкілля «Екодія», економічний спад, який спостерігався внаслідок запровадження карантину, не допоміг очистити планету.

Навпаки, за даними Всесвітньої метеорологічної організації, концентрація парникових газів у порівнянні з попереднім роком зросла.

Розбалансування клімату, про які неодноразово говорили науковці, призводить до перепадів погоди, і це є наслідком людської діяльності, стверджує еколог Євгенія Засядько.

Науковці говорять, що весна і осінь будуть скорочуватися, а літо і зима ставатимуть тривалішими

«Масштабні, критичні ситуації будуть траплятися все частіше. Ми говоримо не лише про сильні морози взимку, але й про лісові пожежі влітку чи восени, це також повені на Закарпатті, посухи на півдні України.

Науковці говорять про те, що весна і осінь будуть скорочуватися, а літо і зима, навпаки, ставатимуть тривалішими», – каже Євгенія Засядько.

Що стосується українських реалій, то від наслідків глобального потепління найбільше втрачає аграрний сектор, а також перед країною може постати проблема дефіциту питної води, зазначає еколог.

Відтак, Україна має активніше провадити політику захисту довкілля і проявляти готовність у напрямку скорочення парникових викидів, які є основною причиною зміни клімату.