Через морози та карантин у Дніпрі скасували масові занурення у воду

Через морози та карантин у Дніпрі на Водохреще, 19 січня, скасували масові занурення у воду. Про це повідомили в у департаменті охорони здоров’я населення Дніпровської міської ради.

У Дніпрі також скасували загальноміські святкові заходи. Мерія закликала містян взагалі відмовитися від занурень у водойми на Водохреще, адже холодна вода може ускладнити перебіг коронавірусної інфекції, якщо людина хворіє безсимптомно або легко.

Як розповіли в обласному управлінні ДСНС в області, якщо традиційно в області облаштовували близько ста офіційних місць для масових занурень, де чергували рятувальники, ставили намети для обігріву, пропонували чай, то цього року не буде жодного такого місця.

За словами начальника управління Олександра Шевченка, рятувальники 19 січня на всяк випадок все ж будуть чергувати біля традиційних місць купання. Залучити до чергувань планують 300 співробітників. «У нас в переліку 18 підтверджених місць, де щороку люди занурюються в водойми, і там чергуватимуть рятувальники – по 3-4 людини», – зазначив він.

У місцевих єпархіях ПЦУ та УПЦ не планують традиційних хресних ходів до річок. Планується, що священики освятять воду 18 і 19 січня. Її віряни зможуть набрати біля храмів.

В обох конфесіях пояснили: вода, освячена у надвечір’я Богоявлення (18 січня) і в сам день Богоявлення або Хрещення Господнього (19 січня) – однакова, тому набрати її можна в обидва дні, дотримуючись черги й не порушуючи карантинних норм.

На 19 січня синоптики прогнозують на Дніпропетровщині до 21 градусу морозу.