Січень у Києві продовжує встановлювати температурні рекорди – кліматологи

У Києві продовжують фіксувати температурні рекорди. Про це 26 січня повідомили у Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського.

«25 січня у Києві середньодобова температура повітря становила +5,5°С, що на 0,9°С вище рекордного значення температури для цього дня 1993 року», – мовиться у повідомленні.

Зазначається, що максимально температура вчора піднялася до +6,8 градуса, що перевищило рекорд 1993-го та 2002-го років на 0,3 градуса.

При цьому мінімальна температура у понеділок не опустилася нижче +4,4 градуса, а це на 2,4 градуса тепліше, ніж у 1993 році.

За даними Гідрометцентру, сьогодні вдень у Києві очікується +2…4 градуси.