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13 січня 2021, Київ 18:09
Новини | Суспільство

Експерти попередили про метеоумови високого рівня забруднення повітря в Києві

13-14 січня зберігатиметься тенденція для подальшого накопичення шкідливих домішок у приземному шарі

У столиці України утримуються метеорологічні умови високого рівня забруднення повітря, повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Срезневського.

«За даними постів спостереження ЦГО ім. Бориса Срезневського, протягом 11-12 січня рівень забруднення діоксидом азоту досяг 5-7 середньодобових ГДК (гранично-допустима концентрація) в районах: Бессарабської площі, бульвару Лесі Україїнки та вул. Каунанської (7.1 ГДК). 13-14 січня зберігатиметься тенденція для подальшого накопичення шкідливих домішок у приземному шарі атмосферного повітря в м. Києві», – йдеться в повідомленні.

У ДСНС раніше попереджали про значне похолодання 15-16 січня.

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