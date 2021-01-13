Експерти попередили про метеоумови високого рівня забруднення повітря в Києві

У столиці України утримуються метеорологічні умови високого рівня забруднення повітря, повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Срезневського.

«За даними постів спостереження ЦГО ім. Бориса Срезневського, протягом 11-12 січня рівень забруднення діоксидом азоту досяг 5-7 середньодобових ГДК (гранично-допустима концентрація) в районах: Бессарабської площі, бульвару Лесі Україїнки та вул. Каунанської (7.1 ГДК). 13-14 січня зберігатиметься тенденція для подальшого накопичення шкідливих домішок у приземному шарі атмосферного повітря в м. Києві», – йдеться в повідомленні.

У ДСНС раніше попереджали про значне похолодання 15-16 січня.