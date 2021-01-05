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05 січня 2021, Київ 14:11
Новини | Суспільство

У 2020 році в Києві зафіксували 36 температурних рекордів – кліматологи  

Середньорічна температура в Києві піднялася до 10,9 градуса, що на 3,2 градуса перевищує кліматичну норму

У 2020 році в Києві зафіксували 36 температурних рекордів, повідомила Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського у фейсбуці. Найбільше рекордів зафіксували в березні. Їх було 12.

За даними спостережень, середньорічна температура в Києві піднялася до 10,9 градуса, що на 3,2 градуса перевищує кліматичну норму. Це рекордний показник за всю історію спостережень з 1881 року.

11 місяців року мали суттєве перевищення середньомісячних температур стосовно кліматичної норми, окрім травня, який виявився холоднішим за кліматичну норму.

Найхолоднішим днем року виявилося 7 грудня, коли температура повітря впала до 9,5 градуса морозу. Найспекотніше було 1 вересня, коли температура в затінку сягнула 34,7 градуса.

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