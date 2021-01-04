У столиці рік почався з температурних рекордів – метеорологи

У Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського повідомили, що переддень і початок нового року в столиці були рекордно теплі за температурою повітря.

«31 грудня у Києві вперше за 140 років середньодобова температура повітря становила +7,4°С, що на 1,7°С вище рекордного значення температури для цього дня 1925 року. Кліматична норма перевищена на 10,2°С, що відповідає погоді середини жовтня. Максимальна температура після полудня у столиці піднялась до +8,4°С, таким чином перевищивши попередній рекорд для цього дня 1925 року на 0,2°С. 1 січня у Києві було зафіксовано перевищення всіх трьох добових показників температури. Мінімальна температура повітря не опустилась нижче +4,4°С, що на 2,1°С вище температури для цього дня 1936 року. Середньодобова температура склала +5,9°С, що на 1,8°С вище рекордних значень температури 1902 та 2007 років. Максимальна температура піднялась до +8,5°С, перевищивши попереднє рекордне значення 1973 року на 1,1°С», – розповіли метеорологи.

В обсерваторії також зауважили, що минулий грудень у столиці розпочався справжньою зимою, а завершився теплою осінню.

«Перша декада була холоднішою за кліматичну норму на 2,1°С, друга вже перевищила середні багаторічні показники на 3,0°С, третя ж взагалі виявилась найтеплішою, що суперечить звичним раніше природним процесам. Найхолодніше було 7 грудня, коли мінімальна температура опустилась під ранок до мінус 9,5°С, а найтепліше – 31 числа», – йдеться в повідомленні.

Раніше синоптики попереджали, що січень 2021 року буде теплішим, ніж у попередні роки.